Die Formularlotsen Rosemarie Callies und Fritz Stoll stehen Ratsuchenden am 2. und 14. Januar beim Ausfüllen von Formularen zu Seite. Am 2. Januar im Thedinghauser Rathaus zwischen 17 und 18 Uhr und am 14. Januar zwischen 10 und 11 Uhr in der Gemeindebücherei in Blender. Auch ohne Anmeldung können die Bürger kommen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.seniorenservicebuero@landkreis-verden.de. Der Service wird regelmäßig ein mal im Monat angeboten.