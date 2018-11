Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Hintergrund: Wohnzimmer bei Olympia: Das Deutsche Haus

London (dpa) - Das Deutsche Haus bei den Olympischen Spielen in London soll das «Wohnzimmer» für Sportstars, Trainer, Betreuer und Sponsoren werden. Rund 1000 Gäste werden täglich während der Sommerspiele im Museum of London Docklands am West India Quay erwartet.