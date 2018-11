Mit allen Mitteln verschafft sich der FC Augsburg Luft im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Allen voran Marwin Hitz. Vor dem Strafstoß von Anthony Modeste trampelte der Augsburger Torwart kräftig auf dem Elfmeterpunkt herum. Die Folge: Der Angreifer des 1. FC Köln ließ sich irritieren, rutschte leicht weg, Hitz entschärfte Modestes Versuch und machte den 1:0 (0:0)-Sieg in Müngersdorf möglich.

Es war eine vorentscheidende Situation in der 58. Minute, zu der Hitz später eines einräumte: „Es ist nicht die fairste Aktion, das muss ich zugeben.“ Er habe „ein bisschen gestampft“, erklärte der 28-Jährige. „Aber es ist ja keine Schande, wenn man da ein bisschen rumspielt.“ Augsburgs Trainer Markus Weinzierl versuchte, die Trampel-Aktion seines Keepers zu rechtfertigen: „Manchmal, wenn man ungerecht behandelt wird, reagiert man über.“ Denn es sei „definitiv“ kein Elfmeter gewesen.

Wie auch immer, die Kölner wurden bitter bestraft: Raul Bobadilla sorgte in der 64. Minute vor 45 500 Besuchern mit seinem direkt verwandelten Freistoß für den Sieg. Das dritte Augsburger Zu-Null-Spiel in Serie nach dem 4:0 in Stuttgart und dem 0:0 gegen Wolfsburg bedeutete die Einstellung des Vereinsrekords und sorgte für Erleichterung: „Ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, kommentierte Weinzierl. Sein Team verließ zumindest bis Sonntag den Relegationsplatz.

Unverdient war der Sieg des Europa-League-Starters nicht. Die Kölner mussten sich bei ihrem Keeper Timo Horn bedanken, dass ein Augsburger Dreier nicht schon vor der Schlussphase klar war.