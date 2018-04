Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Hitzerekorde in Deutschland treiben Ozonwerte in die Höhe

Offenbach (dpa) - Ein Sommer wie aus dem Bilderbuch: Heute ist vielerorts in Deutschland der bislang heißeste Tag des Jahres. In Bernburg an der Saale in Sachsen-Anhalt wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes 35,2 Grad gemessen. Auch im Nordosten Deutschlands stiegen die Temperaturen an vielen Orten teilweise deutlich über die 30-Grad-Marke. Die Hitze trieb aber auch die Ozonwerte in die Höhe. So wurde etwa zum ersten Mal seit 2010 in Hessen wieder der Schwellenwert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten.