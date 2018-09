Pizzeriabetreiber Neoptolemps Nikolaou in seinem Lokal. Seit ein paar Monaten sei der Umsatz stabil, erzählt er. Nikolaou stellte sogar eine Studentin ein. (Takis Tsafos, dpa)

„Die schlechte Nachricht ist: Die Lage ist schlimm. Die gute Nachricht ist: Die Lage wird nicht schlimmer.“ So bringt es Neoptolemos Nikolaou auf den Punkt. Der 59-Jährige betreibt im Zentrum Athens eine kleine Pizzeria. In der Gegend haben viele Rechtsanwälte ihre Kanzleien, Touristen kommen vorbei, Geschäftsleute machen Halt. Auf der Straße stehen Tische und Stühle kleiner Cafés. „Kaffee und Pizza und schnelles Essen ist das Einzige, was sich noch lohnt“, sagt Nikolaou. Seit ein paar Monaten sei der Umsatz stabil. Der Kleinunternehmer stellte sogar eine Studentin ein.

Nach Angaben des Verbandes der Händler Athens ist der Umsatz im Durchschnitt in den vergangenen vier Jahren um fast 60 Prozent zurückgegangen. Inzwischen gebe es aber erste Anzeichen einer Besserung. Die Regierung schätzt, dass die Wirtschaft 2014 erstmals seit vielen Jahren wieder wachsen wird – wenn auch nur um 0,6 Prozent. Das Euro-Krisenland steckt seit 2008 in einer tiefen Rezession.

In vielen Gegenden Athens ist das Bild düster. Entlang der traditionellen Einkaufsstraße Solonos ist nur etwa jedes siebte Geschäft geöffnet. Nachts wirkt die einst belebte Straße gespenstisch leer. „Ich gehe nicht mehr hin. Ich kann es nicht mehr sehen“, sagt die 62-jährige Christina Syrbopoulou. Sie besitzt an der Solonos Straße vier Ladenlokale, alle stehen leer. „Es gibt keine Händler mehr, die riskieren wollen, in einer toten Straße wieder aufzumachen“, sagt sie.

Wenige Hundert Meter entfernt in der zentralen Einkaufsstraße Ermou: Dort sind alle Läden geöffnet. Doch es ist ein trügerisches Bild. „Der eine Laden schließt. Ein neuer macht auf, um wieder wenige Monate danach zu schließen“, sagt Mairy Sarrikosta. Sie besitzt ein kleines Schuhgeschäft in der Ermou Straße. Einige Händler zahlen mittlerweile keine regelmäßige Miete mehr. Sie haben mit den Vermietern vereinbart, dass sie nur dann zahlen, wenn sie auch Geld verdient haben. „Wir haben auch Fälle, wo Vermieter zufrieden sind, wenn der Händler nur die Immobiliensteuern entrichtet, die der Besitzer des Ladens zahlen muss“, sagt Makler Dimitris Vogiatzis.

Ob das für 2014 erhoffte Miniwachstum tatsächlich Wirten und Händlern hilft, ist nicht abzusehen. Zwar sank die Arbeitslosenquote im dritten Quartal minimal auf 27 Prozent, und für das kommende Jahr rechnet die Regierung insgesamt mit einem leichten Rückgang. Allerdings fordert die Geldgeber-Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds, dass 15000 Staatsbedienstete bis Ende 2014 gehen sollen. Für Nikolaou steht fest: „Entweder geht es aufwärts, oder wir haben eine soziale Explosion.“