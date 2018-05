Immobilien

Hohe Nachfrage treibt Preise für Wohneigentum weiter an

Berlin (dpa) - Die hohe Nachfrage nach den eigenen vier Wänden treibt die Preise für Eigenheime und Eigentumswohnungen weiter in die Höhe. Der vom Verband deutscher Pfandbriefbanken veröffentlichte Preisindex für selbstgenutztes Wohneigentum kletterte im zweiten Quartal auf 113,5 Punkte - ein Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Laut Verband ist das Wachstum Ausdruck der konjunkturellen Entwicklung: Niedrige Zinsen ermutigten gerade junge Familien, mit Wohneigentum in ihre Altersvorsorge zu investieren.