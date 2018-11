Die Industrie auf der niederländischen Seite der Emsmündung hält am Plan zum Bau einer eigenen Stromleitung nach Deutschland fest, um dort preiswerter Energie zu beziehen. Die Machbarkeitsstudie zum Bau einer Stromleitung von Delfzijl nach Emden komme gut voran, teilten die mit anderen Firmen daran beteiligten Hafenbetriebe Groningen am Freitag mit. Etliche Unternehmen im Chemie- und Metallsektor seien an einem direkten Zugang zum deutschen Strommarkt interessiert. Den energieintensiven Unternehmen in Holland machen die im Vergleich zu Wettbewerbern im Ausland deutlich höheren Strompreise im eigenen Land zu schaffen. Bis zum Abschluss einer Kooperationsvereinbarung werden nun noch strategische Partner gesucht.