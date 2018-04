Großer Triumph für Rebecca Horstmann: Die Nachwuchsdressurreiterin des RV Ganderkesee hat kürzlich einen beeindruckenden Start in die neue Freiluftsaison hingelegt und sich mit ihrem Wallach Friend of mine in Vechta den Sieg bei der Sichtung zum Preis der Besten gesichert – der Wettbewerb gilt bundesweit als einer der wichtigsten für Nachwuchsreiter aus Deutschland.

Mit ihrem achtjährigen Pferd präsentierte sich Horstmann in bestechender Frühform und entschied beide Wertungsprüfungen in der Altersklasse der Junioren mit deutlichem Vorsprung für sich. In der ersten Wertung siegte sie mit 72 Prozentpunkten , in der zweiten steigerte sie sich dann sogar auf 74 Prozentpunkte. Die Sichtungen wurden als Dressurprüfungen der Klasse M** ausgetragen. Mutter Anne Horstmann sagte über die Siege ihrer Tochter: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Start in die neue Saison und Rebeccas Leistung beim ersten Freiluftturnier. Die Bedingungen waren mit viel Wind sehr schwierig. Teilweise war es so stürmisch, dass die Umrandungen des Dressurvierecks herumgeflogen sind.“

In deutschlandweiten Lehrgängen haben die Bundestrainer Cornelia Endres und Hans-Heinrich Meyer zu Strohen die Paare ausgewählt, die bei den Sichtungsturnieren an den Start gehen dürfen. Im hessischen Kronberg und eben im niedersächsischen Vechta traten die Nachwuchsreiter an, um das Ticket für den Preis der Besten, der vom 26. bis zum 29. Mai in Warendorf ausgeritten wird, zu lösen. Der Preis der Besten ist neben den Deutschen Jugendmeisterschaften die bedeutendste Nachwuchsveranstaltung in Deutschland. Während des großen Turniers in Warendorf werden in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit in den Altersklassen U14, U16, U18 und U21 jeweils die Sieger ermittelt.

Zugleich ist der Preis der Besten ein Sichtungsturnier für die Nachwuchs-Europameisterschaften in den jeweiligen Disziplinen. Rebecca Horstmann kennt das Prozedere übrigens schon genau, denn im Jahr 2015 war sie bereits beim Preis der Besten am Start. Der damals siebenjährige Friend of mine war das jüngste Pferd in der Konkurrenz.

Dank ihres guten Ergebnisses in Vechta hat Rebecca Horstmann nun außerdem eine Einladung für das Internationale Pfingstturnier in Wiesbaden erhalten.