Die Summe stammt aus dem Entenrennen der beiden Braker Lions Clubs und kommt der geplanten Palliativ-Abteilung zugute. Die baut die Braker Klinik nun auf. Dort sollen fünf Betten für Patienten zur Verfügung stehen, nicht in einer Krankenhaus-Atmosphäre, sondern in kleinen Wohnbereichen, in denen Patienten mit unheilbaren Leiden leben können.