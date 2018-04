Doch nun kümmert sich Schäferhund „Piper“ rührend um das Leoparden-Mädchen. Das hat der Tierpark mitgeteilt, in dem der zwei Monate alte Amur-Leopard wohnt. Der Zoo ist in Russland. Amur-Leoparden sind fast ausgestorben. In freier Wildbahn gibt es nur noch sehr wenige dieser Tiere, sagen Experten.