Doch das ist jetzt vorbei: Florian Warmer, Sportlicher Leiter des TBU, gab am Dienstagmorgen bekannt, dass der erfahrene Ibelherr in der neuen Saison fest zum Kader der Arenkampkicker zählt. In Uphusen sei man davon überzeugt, dass der Innenverteidiger auf Anhieb eine feste Stütze innerhalb der Mannschaft wird.