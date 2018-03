Herr Vogel, in „Blochin“ spielen Sie mal wieder einen ziemlich kaputten Typen. Was fasziniert Sie an solchen Figuren?

Jürgen Vogel: Weil das oft Grenzgänger sind. Mich fasziniert, dass diese Figuren in einem Leben befangen sind, das ich selber nicht kenne – und da werde ich gerne mitgenommen, einfach aus reiner Neugierde. Film schafft ja die Möglichkeit, eine Welt zu sehen, die du vorher nicht kanntest, und das gilt eben nicht nur für den Zuschauer, sondern auch für den Schauspieler.

Haben Sie den Eindruck, dass solche Rollen Sie verändern?

Auf jeden Fall, es kann das Bild, das du von Menschen hattest, komplett ändern. Einfach weil man Einblicke bekommt, die man zuvor nicht hatte. Davon abgesehen muss eine Hauptfigur ja kein unbefleckter Held sein, sondern darf Macken und Fehler haben. Genau das macht sie ja oft so sympathisch, dass du mit ihr mitleidest – und das ist bei Blochin auch so, denke ich.

Solche Rollen haben Ihnen auch das Image des coolen Typen eingebracht. Ist es schwer, diesem Bild gerecht zu werden?

Nö, ich spüre keinerlei Druck, irgendwas beweisen zu müssen. Ich mache schon das, was ich gerne mache und wovon ich überzeugt bin. Und zum Image des coolen Typen nur so viel: Auch ich habe Macken und bin manchmal sehr einfältig und langweilig. (lacht)

Was für Macken haben Sie denn?

Na, zum Beispiel, dass ich ein Hausmeister-Typ bin.

Das müssen Sie erklären.

Ich bin einer der ordentlich ist, gerne putzt, ein ganz guter Hausmann, würde ich sagen. Ich bin außerdem immer pünktlich und gut vorbereitet, was man vielleicht auch nicht unbedingt erwarten würde.

Und was machen Sie denn abends so?

Da sind wir wieder beim Stichwort Langweiler (lacht): Ich gucke fern, bereite irgendwas vor, gehe vielleicht essen, ganz normale Sachen eben. Mein Leben ist nicht spannender als das von anderen auch.

Stehen auch mal Keipen oder Clubs auf dem Programm?

Da gehe ich eigentlich gar nicht mehr hin, das ist schon eine absolute Seltenheit, wenn man mich da sieht. Ich trinke ja auch kaum Alkohol. Kann schon sein, dass ich bei irgendeinem Filmfest mal für eine Stunde in einem Club lande, aber das kommt wirklich selten vor. Mit 47 hast du es irgendwann auch hinter dir, wer geht denn in diesem Alter noch in irgendwelche Clubs. Das habe ich alles gehabt, als ich jünger war.

Für jemand, der auf die 50 zugeht, sind Sie in sehr guter Form, wie in „Blochin“ zu sehen ist. Wie machen Sie das?

Viel Sport und gesund leben. Ich betreibe seit Jahren Jiu Jitsu, gehe aber auch viel laufen und mache mein eigenes Fitnessprogramm, völlig ohne Gewichte übrigens. Ich glaube, ich könnte schon meine eigene Fitness-DVD rausgeben. Vielleicht mache ich das ja, wenn es mal nicht mehr so gut bei mir läuft (lacht).

Blochin weiß nicht, wer er ist. Wissen Sie hundertprozentig, wer Jürgen Vogel ist?

Nee, ich finde immer wieder neue Seiten an mir. Meine Neugierde und meine Energie, die mich antreiben, bringen mich auch immer wieder dazu, etwas Neues zu entdecken. Ich bekomme manchmal einen regelrechten Energieschub, und der bringt mich dann wohin, wo ich echt nicht gedacht habe, dass ich da lande. Dann denke ich: Schau mal, jetzt gucke ich mir das mal an, ist ja auch ganz interessant. Klar, dass ich mit meiner energetischen Art anderen manchmal vielleicht auf die Nerven gehe (lacht).

Das Interview führte Martin Weber.

Die Krimiserie „Blochin – Die Lebenden und die Toten“ startet an diesem Freitag um 20.15 Uhr im ZDF. Jürgen Vogel spielt den undurchsichtigen Kommissar Blochin, der einen Mord aufklären muss und dabei von seiner dunklen Vergangenheit als Drogendealer eingeholt wird. Die weiteren Folgen sind an diesem Sonnabend (ab 20.15 Uhr) und Sonntag (ab 22 Uhr) zu sehen.