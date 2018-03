Franz Beckenbauer hat in der WM-Affäre jegliche Kenntnis von einer Millionenzahlung von seinem Konto in Richtung Katar bestritten. „Ich habe erst vergangenen Mittwoch erfahren, dass das Geld nach Katar gegangen ist“, sagte der Chef des Organisationskomitees der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 der „Bild am Sonntag“. Die Ermittlungen der Kanzlei Freshfields beim Deutschen Fußball-Bund hatten zuvor ergeben, dass im Juli 2002 sechs Millionen Schweizer Franken von einem Konto von Beckenbauer und seinem noch im gleichen Monat gestorbenen Manager Robert Schwan zunächst in die Schweiz und von dort nach Katar an eine Firma des dubiosen Fifa-Spitzenfunktionärs Mohammed bin Hammam geflossen waren.

Der Zweck der Überweisung von Beckenbauers Konto ist weiterhin unklar; drei Thesen stehen im Raum. Erstens: Das Geld diente der Bestechung von Wahlmännern. Zweitens: Es diente dem Wahlkampf von Fifa-Chef Sepp Blatter im selben Jahr. Drittens: Es war eine Provision für eine spätere Zuwendung der Fifa an die deutschen WM-Macher in dreistelliger Millionenhöhe. Der designierte DFB-Präsident Reinhard Grindel sieht durch den Freshfields-Bericht Version drei untermauert. Er begründete das im Deutschlandfunk mit dem Interesse der Fifa und deren damaligen Generalsekretärs Urs Linsi an den Rückzahlungsmodalitäten im Jahr 2005. Auch Beckenbauer sagte, bei den Millionensummen habe es sich um eine Sicherheit gehandelt, um vom Weltverband FIFA einen Finanzzuschuss für die WM zu bekommen. „Sonst hätten wir keine WM in Deutschland gehabt.“

Unterdessen nimmt das Hauen und Stechen der ehemaligen Sommermärchen-Macher Fahrt auf. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) muss sich weiter auf einschneidende Veränderungen und mögliche neue Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vorbereiten. Die DFB-Interimsführung hat noch kein Konzept für den Umgang mit den Freshfields-Ergebnissen präsentiert. Gut möglich, dass ihr Handeln bald von juristischen Instanzen bestimmt wird, die zumindest das Verhalten bei der Skandalbewältigung im Vorjahr kritisch betrachten dürften.

Im Streit um die Deutungshoheit über das Fehlverhalten der Entscheidungsträger zu Beginn des Jahrtausends taten sich am Samstag besonders der frühere Innenminister Otto Schily und Ex-DFB-Chef Theo Zwanziger mit gegenseitigen Anschuldigungen hervor. Im Deutschlandfunk bezichtigte der damalige OK-Aufsichtsrat Schily den im OK für Finanzen zuständigen Zwanziger der Lüge vor dem Kontrollgremium: „Es ist leider so, ich habe dem Aufsichtsrat angehört, dass damals der Herr Zwanziger uns getäuscht hat über den Hintergrund einer Zahlung, die zunächst deklariert wurde als Sieben-Millionen-Zuschuss für die Fußballgala.“

Zwanziger wehrte sich: „Diese Behauptung von Herrn Schily, die er schon mehrfach aufgestellt hat, ist falsch. Ich habe den Aufsichtsrat nicht belogen. Auch vom Freshfields-Bericht werde ich in dieser Meinung nicht widerlegt.“ Mit einem verklausulierten Vorwurf legte Zwanziger nach: Statt gegen ihn zu polemisieren, solle Schily sich fragen, wo er am 2. Juli 2000 gewesen sei – dem Tag, als Franz Beckenbauer einen für das WM-OK kostspieligen Vertrag mit dem skandalumwitterten Ex-Fifa-Vize Jack Warner unterschrieb. Laut Zwanziger befand Schily sich im unmittelbaren Umfeld Beckenbauers.

Inzwischen hat die Fifa-Ethikkommission mit der Prüfung des Freshfields-Berichts begonnen. Mit schnellen Entscheidungen ist nicht zu rechnen; bei akuten Verdachtsmomenten können aber auch provisorische Sperren ausgesprochen werden. So könnte beispielsweise Ex-DFB-Präsident Wolfgang Niersbach seine Ämter bei der Fifa und der Uefa verlieren.