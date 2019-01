Die Schlachtfelder liegen in idyllischen Landschaften, für ein Gebet ist auch im Mörserdonner immer Zeit, Verwundete tragen saubere Verbände und Sterbende sehen hinter ihren Kameraden bereits die geöffneten Arme eines sanften Engels – ja, der Krieg ist hübsch auf den Feldpostkarten und Sammelbildchen aus den Jahren zwischen 1914 und 1918. Die Rolle kirchlicher und religiöser Propaganda im Ersten Weltkrieg will die Ausstellung „Für Kaiser und Reich – Gott mit uns“ zeigen. Sie ist bis 30. Juni im Flandernbunker in Kiel zu sehen. Für die Konzeption zeichnet die Evangelische Akademie der Nordkirche verantwortlich. Angesichts der gezeigten Objekte stellt sich die Frage: Fehlt neben den abgedruckten Gebeten für den Sieg in der Schlacht und den süßlichen Bildchen von Heldengräbern eine Einordnung?

Ein „Anstoß zur kritischen Auseinandersetzung“ will die Ausstellung laut Veranstalter sein. Das gelingt ihr vor allem wegen des Orts: Der Flandernbunker – der Name erinnert an die Gefallenen des Kieler Marinekorps „Flandern“, zeigt deutlich genug, welche Schäden Kriege anrichten. Das klobige graue Bauwerk fasste 750 Menschen. 1943 errichtet, diente es den Soldaten des Marinestützpunkts als Unterschlupf bei drohenden Angriffen. Die Narben und Löcher in den meterdicken Betondecken, zeugen noch heute von der Wucht der Angriffe, die auf Kiel einprasselten.