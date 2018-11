Man kann das Gemälde kaum sehen, so viele Besucher stehen davor im Museum. Foto: Lydie (dpa)

Eine lächelnde Frau mit langen dunklen Haaren schaut dem Betrachter entgegen. Hinter ihr ist eine Landschaft zu entdecken. So sieht ein weltberühmtes Bild aus. Es heißt Mona Lisa. Geschaffen wurde es von Leonardo da Vinci, einem berühmten Künstler - und das vor Hunderten Jahren. Wahrscheinlich begann er um das Jahr 1503 an dem Bild zu arbeiten.

Die meisten Experten sind sich einig, dass das Bild Lisa del Giocondo darstellt. Das war die Frau eines Kaufmanns. Ihr Ehemann gab das Bild wohl in Auftrag. Wann Leonardo da Vinci es genau fertigstellte, ist nicht bekannt. Man weiß aber: Er übergab das Bild niemals, sondern behielt es fast bis zum Ende seines Lebens.

Heute hängt das Gemälde im Museum Louvre in Paris und wird jeden Tag von einer Menge Besucher betrachtet. Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. Es hat mehrere Gründe, dass das Bild so bekannt ist. Manche sagen: Es liegt etwa an dem Lächeln der Mona Lisa. Das wirke lieblich - und gleichzeitig etwas kühl.

Außerdem spielt ihr Blick eine Rolle: Der schweift verträumt in die Ferne - und doch scheint sie einen direkt anzuschauen. Die Menschen bestaunen außerdem die Technik, mit der der Künstler das Bild malte. Der Betrachter hat den Eindruck, dass an dem Bild irgendetwas nicht stimmt. Nur was ist es?

Vielleicht brachte das so viele Menschen dazu, Geheimnisse in das Gemälde hineinzureden. So gibt es Forscher, die meinen, dass die Mona Lisa eigentlich krank sei. Oder dass das Bild in Wirklichkeit keine Frau darstellt, sondern einen Mann - vielleicht sogar Leonardo selbst?

«Aber viele dieser Geheimnisse sind reine Fantasie», sagt der Leonardo-Experte Frank Zöllner. «Ich denke, das Bild ist hauptsächlich so berühmt, weil es perfekt gemalt ist und von dem Universalkünstler Leonardo da Vinci stammt», sagt er. Aber zum Ruhm der Mona Lisa hätten auch andere Dinge beigetragen:

So wurde das Bild durch einen spektakulären Raub im Jahr 1911 plötzlich weltweit bekannt. Zwei Jahre lang blieb es verschwunden. Bis es gelang, den Dieb zu finden. Reporter berichteten damals viel über den Raub und die Rückkehr des Gemäldes. Seither reihen sich Menschen in Schlangen, um einen Blick auf das geheimnisvolle Lächeln der Mona Lisa werfen zu können.