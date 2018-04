Das raten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Centrum für Reisemedizin in Deutschland. Seit Anfang Januar dieses Jahres gibt es in Brasilien einen Gelbfieber-Ausbruch, der zunächst mit zwölf Verdachtsfällen begonnen hatte. Inzwischen wurden über 900 Fälle gemeldet, davon seien rund 161 Fälle bestätigt. 150 Menschen sollen bereits an einer Gelbfieber-Infektion gestorben sein. Der Ausbruch hat sich auf mehrere Regionen ausgeweitet.

Eine Impfung sei bisher nur für bestimmte Gebiete in Brasilien empfohlen worden. Bei einem Besuch der beliebten Küstenstädte wie Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvador oder Recife war sie nicht erforderlich. „Derzeit raten wir aber allen Brasilien-Reisenden, sich spätestens zehn Tage vor der Einreise gegen Gelbfieber impfen zu lassen und sich über die Kontrollen bei der Einreise zu informieren“, sagt der wissenschaftliche Leiter des Centrums für Reisemedizin, Professor Tomas Jelinek. Gelbfieber wird durch Stechmücken übertragen. Die Infektion beginnt mit plötzlich hohem Fieber und allgemeinen Krankheitserscheinungen. Meist heile die Infektion danach aus, heißt es aus dem Institut. Allerdings könne es auch zu einer Verschlechterung mit Gelbsucht und Blutungen kommen. Herz, Kreislauf, Nieren und die Leber könnten versagen. Diese Komplikationen führten oft zum Tod.

In Bremen kann man sich im Gesundheitsamt gegen Gelbfieber impfen lassen, allerdings nur nach Terminabsprache. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter der Internetadresse www.gesundheitsamt.bremen.de.