Im Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum (MGH) an der Bremer Straße 9 trifft sich am Mittwoch, 5. Oktober 2016 um 18 Uhr wieder der Plattdeutsche Stammtisch. „Für ‚Könner‘ und Neueinsteiger, für jeden, der die plattdeutsche Sprache liebt und erlernen möchte, ist etwas dabei“, sagt Ulrike Dunkhase-Niemeyer, Leiterin der Veranstaltung. Viele kennen diese traditionelle Sprache oft nur noch von ihren Großeltern. Aber wann kommt man schon einmal dazu, Plattdeutsch zu sprechen? „Wir plaudern im gemütlichen Kreis, lesen kleine Geschichten, singen, einige hören auch einfach nur zu. Also: Fangt foorts an mit Plattsnacken, doon deit lehren! Der Kreis trifft sich jeden ersten Mittwoch im Monat. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Auskünfte unter 0421 / 80 60 98 74.