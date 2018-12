Schleswig-Holsteins Innenminister Andreas Breitner (SPD) ist überraschend zurückgetreten. Er wolle sich beruflich verändern, hieß es am Donnerstagabend in Kiel. Breitner war seit Antritt der Koalition aus SPD, Grünen und SSW im Jahr 2012 Innenminister des nördlichsten Bundeslandes. Nach Informationen von NDR 1 Welle Nord übernimmt er einen Vorstandsposten beim Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW). Nach der umstrittenen Bildungsministerin Waltraud Wende (parteilos) verliert Regierungschef Torsten Albig schon den zweiten Ressortchef in knapp zwei Wochen.