Das Team von Inter-Trainer Andrea Stramaccioni kam gegen Cagliari nicht über 2:2 hinaus. Foto Daniel dal Zennaro (dpa)

Rodrigo Palacio hatte die Platzherren früh in der zehnten Minute in Führung gebracht. Danach aber glich Marco Sau für die Sarden in der 40. aus und brachte die Gäste in der 66. Spielminute sogar in Führung. Erst durch ein Eigentor von Davide Astori kam der Favorit zum Ausgleich (83.). Nach einer umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidung gegen die Mailänder an der Strafraumgrenze wurde Inter Trainer Andrea Stramaccioni wegen lautstarker Proteste in der Nachspielzeit von der Bank verwiesen.

In der Tabelle führt Juve (32) weiterhin mit vier Punkten vor Inter (28). Es folgen der AC Florenz und der SSC Neapel (beide 27) sowie Lazio Rom (23). Florenz siegte am Sonntag mit 4:1 gegen Atalanta Bergamo. Der Ex-Bayer Luca Toni machte für die Toskaner das vierte Tor. Neapel hatte bereits am Samstagabend gegen Vize-Meister AC Mailand (15) 2:2 gespielt.