Schildkröten können sehr alt werden und treten in vielen unterschiedlichen Arten auf. Foto: Felix Kästle (dpa)

Mainz (dpa/tmn) - Wenn es kalt wird, fallen Schildkröten in eine Winterstarre. Zoos und Tierärzte stecken die gepanzerten Tiere dafür mitunter in Kühlschränke. Warum? Das wird auf kruschel.de erklärt.

In der Welt der Schildkröten gibt es eine große Vielfalt. Welche Art ist am größten? Welche lebt am längsten? Und worin liegt der Unterschied zwischen Halsbergern und Halswendern? Antworten auf diese und andere Fragen gibt lernspass-fuer-kinder.de.

Auf der Seite naturdekektive.de wird die besondere Geschichte einiger Karettschildkröten erzählt: Sie wurden als Eier nach Deutschland geschmuggelt und vom Zoll entdeckt. Dann kamen sie in einen Zoo, schlüpften dort und wurden einige Zeit später in ihrer Heimat, auf den Seychellen, ausgewildert.

