Dabei kommen auch Bundesfördermittel zum Einsatz. Öffentliches WLAN ist beispielsweise in Riede im Bürgerzentrum „Altes Feuerwehrhaus“ bereits installiert. Nach weiteren geeigneten Standorten wird Ausschau gehalten, um mittelfristig einen kostenlosen Zugang an wichtigen Begegnungspunkten zu ermöglichen (z.B. Mühle Emtinghausen, Haus auf der Wurth in Thedinghausen, Schützenhalle Felde und Blender See). Dies unterstützen wir nachdrücklich.

CDU: Wir haben den Antrag auf Förderung der unterversorgten Bereiche der Samtgemeinde in den Rat eingebracht. Jeder Bürger soll die Möglichkeit haben, einen 50-Mbit-Anschluss zu bekommen, das entspricht dem Ziel der Bundesregierung. Dazu müssen Förderkriterien abgewogen werden und Anträge gestellt werden. Wir haben zu diesem Thema zwei Informationsabende in Riede und Blender veranstaltet. Nun wünschen wir uns ein transparentes Verfahren mit Veröffentlichung der Markterkundungsergebnisse. Außerdem setzen wir uns für die Förderung von öffentlichen WLAN-Hotspots bei Vereinen, Feuerwehren und für den Bereich der Touristik ein. Unser Plakatmotto: Weniger warten, mehr Daten.

FDP: Fehlende Infrastruktur ist nachweislich ein immenses Investitionshemmnis. Deshalb fordern wir schnelles Internet für alle in der Samtgemeinde. Dazu muss aber die Landespolitik den Ausbau der Breitbandversorgung des ländlichen Raumes als originäre Landesaufgabe begreifen, endlich effektiv handeln und entsprechende Gelder bereit stellen, insbesondere für Gebiete, in denen auf absehbarer Zeit kein privatwirtschaftlicher Ausbau zu erwarten ist. Sobald die notwendige Rechtssicherheit erreicht ist, sollten die Samtgemeinde und die Gemeinden mit ihren öffentlichen Einrichtungen (z.B. Bibliotheken, Rathaus etc.) beim zügigen Ausbau öffentlicher WLAN‐Hotspots voranschreiten.

Linke: Breitbandversorgung ist eine notwendige Infrastruktur für die meisten Gewerbebetriebe und für viele Bürger. Öffentlicher WLAN-Zugang ist eine Möglichkeit, Menschen freien Zugang zu Informationen, Wissen und – begrenzt – Bildung zu ermöglichen, eben unabhängig von Einkommen. Abgesehen von der Anschaffung eines Endgeräts.

Heinz von Hollen: Gerade in den etwas abgelegenen Dörfern mit dünner Besiedlung fehlt bisher eine Versorgung vollständig oder sie hat nur eine schwache Leistung. Ich stamme aus der Ortschaft Beppen und hier erfolgt vielfach die Versorgung über LTE. Hier gibt es häufig Störungen. Dies ist gerade für Gewerbetreibende, die auf eine sichere Verbindung angewiesen sind, sehr problematisch. In vielen Kontakten mit der Verwaltung und gewerblichen Anbietern habe ich dieses Problem besprochen. Gerade wegen der vergleichsweise geringen Anzahl der potenziellen Nutzer lässt sich eine Versorgung mit Breitband auf den Dörfern wirtschaftlich nur schwer darstellen. Ich habe daher den Antrag der CDU-Fraktion an den SG-Rat im Juni 2016 zur Breitbandversorgung unterstützt.

UBL: Der weitere Ausbau der Breitbandversorgung wird im Rat unsere Unterstützung finden. Der Einsatz von WLAN für die Öffentlichkeit könnte an sog. „WLAN-Punkten“ erfolgen, wie z.B. im Nachbarschaftshaus, dem Jugendtreff und einem separaten Raum im Rathaus. Somit könnte allen Bevölkerungsgruppen Zugang zum Internet verschafft werden.

Grüne Liste: Die Grüne Liste setzt sich – wie alle anderen – dafür ein, die Breitbandversorgung zu verbessern. Die inzwischen schon wieder aufgelöste GmbH des Landkreises und der Gemeinden hat zwar nicht viel zustande bekommen, ihre Gründung brachte jedoch insofern ein wenig Schwung in die Sache, als sich die großen Firmen dann doch bewegt haben und außerdem ein kleiner Anbieter aus Verden sehr kreativ einige Ortschaften angeschlossen hat. Eigene Haushaltsmittel wird die Samtgemeinde für diesen Bereich kaum ausgeben können. Wir werden jedoch darauf achten, dass alle verfügbaren Bundes- und Landesmittel ausgeschöpft werden. Öffentliche Hotspots haben wir vor einem Jahr beantragt.