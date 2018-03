Konflikte

Islamische Staaten isolieren Syrien

Damaskus (dpa) - Die islamische Welt hat das Regime in Syrien weitgehend isoliert. Mit großer Mehrheit beschlossen die islamischen Länder in der Nacht, die Mitgliedschaft Syriens in der Organisation der Islamischen Kooperation auszusetzen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen will heute über eine Verlängerung der Beobachtermission in Syrien entscheiden. Das Mandat für die Unsmis-Mission endet am kommenden Sonntag. Eine Verlängerung sei nicht zu erwarten, war aus New Yorks diplomatischen Kreisen zu hören.