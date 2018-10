Ist unser Trinkwasser wirklich sauber? Mit dieser Frage befasst sich eine Veranstaltung am Mittwoch, 3. Februar, von 18.30 bis 20 Uhr, in der Bremer Volkshochschule. Referentin Sabine Luther vom Gesundheitsamt Bremen wird Qualitätsanforderungen und Grenzwerte erläutern und informieren, ob das Trinkwasser aktuell durch Schadstoffe wie etwa Arzneimittelrückstände oder Legionellen gefährdet ist. Die Teilnahme kostet vier Euro. Anmeldung bei der Bremer Umwelt-Beratung, Telefon 04 21 / 70 70 100 oder per Mail an info@bremer-umwelt-beratung.de.

PSI