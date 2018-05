«Wenn wir die Spiele bekommen, wollen wir auch Ring-Events in Istanbul haben», sagte der türkische Bewerbungschef Hasan Arat in London. Die Ringer-Nation Türkei gewann eine ihrer fünf Medaillen bei den Olympischen Spielen 2012 in London im Ringen. Die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hatte vor rund zwei Wochen empfohlen, Ringen aus dem olympischen Programm zu streichen. Neben Istanbul bewerben sich auch Madrid und Tokio um die Ausrichtung der Spiele 2020. Die endgültige Entscheidung soll auf der IOC-Vollversammlung am 7. September in Buenos Aires fallen.