In der Habenhauser Simon-Petrus-Kirche an der Habenhauser Dorfstraße wird am Freitag, 3. Januar, 20 Uhr, gejazzt. Dann ist Auftakt für die Jazz-Reihe der Habenhauser Schafferkonzerte mit dem Martin-Sasse-Trio aus Köln. Martin Sasse ist seit über 20 Jahren einer der gefragtesten Jazzpianisten Deutschlands und machte Musik mit Weltstars wie Sting . Für seine letzte CD-Produktion „Good Times“ mit Charlie Mariano erhielt der Musiker den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Sasse wird in Habenhausen begleitet von Henning Gailing (Bass) und Joost van Schaik (Drums). Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.