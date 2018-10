Heiligenstadt wird von diesem Freitag an wieder Treffpunkt von Experten und Fans des Schriftstellers und Juristen Theodor Storm (1817 – 1888). „Wir haben ein hochkarätiges Programm für die 22. Stormtage zusammengestellt“, kündigte die Leiterin des Literaturmuseums Regina Fasold an. „Die Forschung zu Storm geht immer weiter.“ Bei dem sommerlichen Fest für den Lyriker und Novellisten steht diesmal der Autor als Familienmensch und Gartenliebhaber im Mittelpunkt. Es gibt Vorträge, Konzerte, eine Ausstellungseröffnung und geselliges Beisammensein im sommerlichen Rosengarten.

Der aus seiner dänisch besetzten Heimat Schleswig-Holstein emigrierte Storm hatte von 1856 bis 1864 im katholischen Eichsfeld als Kreisrichter Geborgenheit gefunden. In dieser Zeit entstanden acht Novellen, zwei Märchen und zahlreiche Gedichte. In einigen seiner Werke wie „Pole Poppenspäler“, „Regentrude“ und „Veronika“ setzte er Landschaft, Eigenheiten und Bräuchen seiner Wahlheimat ein Denkmal.Mit Baldwin Zettls Kupferstichen zu Storm konnte eine besondere Ausstellung ins Museum geholt werden. „Zettl ist der herausragende Kupferstecher Deutschlands“, sagte Fasold. Zu zwei Novellen Storms hat der 1943 geborene Künstler Illustrationen geschaffen: 1969 zwölf Blätter zum „Schimmelreiter“ und in den 80er -Jahren 15 Stiche zu „Pole Poppenspäler“.

Der Osnabrücker Philologe Volker Neuhaus analysiert Storms Versuch, das Weihnachtsfest als Familienfest zu profanisieren. Dorothee Römhild wendet sich den Tierfiguren im „Schimmelreiter“ zu. Der Stormverein hat 124 Mitglieder in Deutschland. Er übernahm vor 2009 die Trägerschaft des bis dahin städtischen Museums.