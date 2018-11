Im Gabelstapler von Willenbrock Fördertechnik ist ein ausgeprägtes Fingerspitzengefühl gefragt: Schritt für Schritt steuert Fabienne Frederick die Gabel des Fahrzeugs nach oben. So lange, bis sie glaubt, die Gabel auf der Höhe eingestellt zu haben, die ihr Gerhard Kammann, ein Mitarbeiter des Unternehmens, zuvor genannt hat.

Das Gabelstaplerspiel war am Donnerstag bei der Veranstaltung „Welt der Logistik“ eine von vielen Stationen, in denen sich die Branche für die gut 2500 zumeist jungen Besucher erlebbar machte. Knapp 40 Aussteller stellten dazu in und am BLG-Forum in der Überseestadt ihre Unternehmen auf zumeist spielerische Weise vor. So konnte etwa das eigene Geschick beim Lkw-Rückfahrsimulator der SVG Straßenverkehrsgenossenschaft Bremen ausgetestet werden. Die Lexzau, Scharbau GmbH hatte etwa einen Tankcontainer zur Besichtigung aufgebaut.

Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) hatte am Morgen den Startschuss für die Großveranstaltung gegeben. In seiner Begrüßung betonte er noch einmal die Bedeutung der Logistik für die Bremer Wirtschaft. „Dafür lohnt es sich zu lernen“, sagte er. Gerade in Bremen gebe es innerhalb der Branche gute Perspektiven.

Die Via Bremen Foundation zeigte sich nach Abschluss der Veranstaltung sehr zufrieden mit der Besucherzahl. „Generell waren die Schüler in diesem Jahr gut auf das Thema Logistik vorbereitet“, sagte eine Sprecherin. Nach ihren Angaben habe es auch von den Ausstellern gute Rückmeldungen gegeben, erste Praktikumsplätze seien bereits direkt vor Ort vermittelt worden.