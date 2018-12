Das letzte Spielwochenende der 2. Kegel-Bundesliga bescherte dem KSC Störtebeker Bremen mit dem KSK Oldenburg/Holstein und der SG Fidelio/Fortuna Kiel die Besten der Liga im Sportkegelzentrum Duckwitzstraße. Die Verbeugungen, die die „Seeräuber“ vor diesen Teams machten, waren die Abgaben der Zusatzpunkte, denn beide Spiele wurden nur mit 2:1 gewonnen.

Die Oldenburger als designierter Aufsteiger in die 1. Bundesliga erwiesen sich als der erwartet schwere Gegner, der Störtebeker von Beginn an unter Druck setzte und schon der Startachse, besetzt mit Holger Haase (886:882) und Heinz Rybka (885:911), 22 Hölzer abnahm.

„Es hat noch keinen Gastkegler in dieser Saison gegeben, der auf unseren Bahnen 71 Hölzer über Schnitt gespielt hat und uns das Leben schwer machte“, sagte Mannschaftsführer Haase, „aber wir haben ja einen Dennis Krol.“ Der machte ein erstklassiges Spiel (915:885) und holte etliche der verlorenen Hölzer zurück. Auch ihm gelang mit 915 Hölzern eine Zahl, die er bislang in der Punktspielrunde noch nicht geschafft hatte.

Sein Partner Martin Schnitker (874:896) hatte keinen guten Tag, sodass es vor dem letzten Wechsel immer noch 14 Hölzer Rückstand waren. Wieder hing alles an Manfred Thoden (899:860) und Nils Stehmeier (875:871). Dem Team kam nicht nur die gute Leistung Thodens zugute, sondern auch der Gegner half tüchtig mit, den Vorsprung der zwischenzeitlich im Plusbereich angelangten Bremer zu erhöhen.

In jeder Gasse dürfen auf links und rechts nur jeweils 15 Würfe gekegelt werden – der Gegner machte 16, wofür er eine „Pumpe“ angeschrieben bekam. Anschließend spielte er noch einmal einen Fünf-Holz-Wurf in die richtige Gasse – Folge war die Auswechselung. Der Punktverlust tat den Bremern nicht weh, denn die übermittelten Ergebnisse der anderen Begegnungen signalisierten: keine Abstiegsgefahr.

„Uns fehlte als Stabilisierungsspieler Heiko Blank, der aus beruflichen Gründen nicht kegeln konnte“, sagte Holger Haase. So auch im zweiten Spiel, obwohl der Start für die Bremer diesmal mit Haase (897:876) und Rybka (890:891) mit ihren guten Leistungen besser verlief. Aber die Mittelachse mit Ingo Behrens (877:892) und Schnitker (876:863) trat auf der Stelle und verschenkte den Zusatzpunkt. Glänzend waren auch die Auftritte von Krol (902:898) und Manfred Thoden (897:887), die mit ihrer Souveränität die Spiele immer wieder festigen.

Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga ist der KSK Oldenburg/Holstein, während die beiden Absteiger, die erst in dieser Saison aufgestiegen waren, in die jeweiligen Landesligen zurückkehren müssen.