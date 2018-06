4. Kalenderwoche

24. Tag des Jahres

Noch 341 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Arn, Franz, Vera

RIESENGEBÄCK

2004 - dpa meldet: Eine gigantische Schwarzwälder Kirschtorte mit einem Durchmesser von 7,47 Metern und einem Gewicht von 4800 Kilogramm ist in Höfen im Schwarzwald präsentiert worden.

HISTORISCHE DATEN

2012 - Zehn Jahre nach Beginn des Einsatzes in Afghanistan wird die Verantwortung am Bundeswehr-Standort Feisabad an die einheimischen Sicherheitskräfte übergeben.

2011 - Mindestens 37 Menschen sterben bei einem Selbstmordanschlag auf dem Moskauer Flughafen Domodedowo. Bis zu 180 Menschen werden verletzt. Für den Anschlag sind nach Angaben von Ermittlern Islamisten aus dem Nordkaukasus verantwortlich.

2008 - Die islamisch-konservative türkische Regierungspartei AKP einigt sich mit der nationalistischen Oppositionspartei MHP auf eine Aufhebung des Kopftuchverbotes an Hochschulen.

2003 - Ein Flugzeug mit vier kenianischen Ministern an Bord verunglückt beim Start in der westkenianischen Stadt Busia. Arbeitsminister Ahmed Mohammed Khalif und zwei Piloten sterben.

1988 - Das Stück «Frauen vor Flusslandschaft» nach Heinrich Bölls letztem Roman wird an den Münchner Kammerspielen in der Regie von Volker Schlöndorff uraufgeführt.

1983 - 25 Mitglieder der italienischen «Roten Brigaden» werden wegen Beteiligung an der Entführung und Ermordung des ehemaligen Ministerpräsidenten Aldo Moro zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt.

1966 - Die Tochter von Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, wird als neue Premierministerin von Indien vereidigt.

1952 - Das Mutterschutzgesetz tritt in Kraft. Der Kündigungsschutz, die Verdienstsicherung und die Bestimmungen am Arbeitsplatz werden verbessert.

1848 - Auf dem Land von James August Sutter im heutigen Sacramento wird Gold entdeckt. Der Fund führt zum Goldrausch in Kalifornien.

GEBURTSTAGE

1963 - Bernhard Schir (50), österreichischer Schauspieler

1928 - Michel Serrault, französischer Schauspieler («Ein Käfig voller Narren»), gest. 2007

1918 - Gottfried von Einem, österreichischer Komponist, gest. 1996

1913 - Wolf von Niebelschütz, deutscher Schriftsteller («Der blaue Kammerherr»), gest. 1960

1888 - Vicki Baum, österreichisch-amerikanische Schriftstellerin («Menschen im Hotel»), gest. 1960

TODESTAGE

2012 - Vadim Glowna, deutscher Schauspieler («Deutschland im Herbst») und Regisseur, geb. 1941

1983 - George Cukor, amerikanischer Filmregisseur («My Fair Lady»), geb. 1899