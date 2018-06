Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa (dpa)

41. Kalenderwoche, 285. Tag des Jahres

Noch 81 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Philipp, Quirin, Ethelburg, Bruno, Jakob

HISTORISCHE DATEN

2013 - Ostdeutsche Schüler der 9. Jahrgangsstufe sind in Mathematik und Naturwissenschaften deutlich leistungsstärker als die meisten ihrer westdeutschen Altersgenossen. Das zeigt ein neuer Bundesländer-Leistungsvergleich.

2011 - Trotz massiver internationaler Proteste verurteilt ein ukrainisches Gericht die Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko wegen Amtsmissbrauchs zu sieben Jahren Haft.

2006 - In der New Yorker Innenstadt stürzt ein Kleinflugzeug in ein Hochhaus. Zwei Menschen kommen ums Leben. Das Unglück weckt Erinnerungen an die Terroranschläge vom 11. September 2001.

2001 - Im öffentlichen Dienst müssen Frauen künftig überall, wo sie unterrepräsentiert sind, bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt und befördert werden. Ein entsprechendes Gesetz verabschiedet der Bundestag.

1998 - Papst Johannes Paul II. spricht die in Auschwitz ermordete Ordensfrau Edith Stein heilig. Es ist die erste Heiligsprechung einer Katholikin jüdischer Abstammung.

1996 - Der Bundestag beschließt die Verringerung seiner Mitgliederzahl von 672 auf 598 ab dem Jahr 2002.

1971 - Der japanische Kaiser Hirohito besucht offiziell die Bundesrepublik Deutschland.

1956 - Der Bundestag beschließt die Einführung der so genannten Verkehrssünderkartei in Flensburg.

1822 - Die katholische Kirche erkennt das heliozentrische Weltsystem des Nikolaus Kopernikus an, wonach sich die Erde um die Sonne bewegt.

AUCH DAS NOCH

2012 - dpa meldet: Das Fahrradparadies Holland will Radfahrer nicht im Regen stehen lassen: Die Stadt Groningen rüstet Ampeln an Radwegen deshalb künftig mit einem Regensensor aus, der den Zweiradfahrern bei Niederschlag und Schneefall schneller grün gibt.

GEBURTSTAGE

1976 - Emily Deschanel (40), amerikanische Schauspielerin ("Bones")

1966 - Christoph Peters (50), deutscher Schriftsteller ("Stadt Land Fluß")

1931 - Egon Czaplewski (85), deutscher Jockey und Galoppertrainer, 31 internationale Siege als Jockey

1929 - Liselotte Pulver (87), Schweizer Schauspielerin ("Ich denke oft an Piroschka")

1906 - Walther Karsch, deutscher Zeitungsverleger, Mitherausgeber des "Tagesspiegel", gest. 1975

TODESTAGE

1958 - Johannes R. Becher, deutscher Schriftsteller und Politiker, Textautor der DDR-Nationalhymne, geb. 1891

1896 - Anton Bruckner, österreichischer Komponist, schrieb Kirchenmusik und neun Symphonien, geb. 1824 (dpa)