Am Mittwoch, 5. Oktober, geht es los; die Sportfreunde Heilshorn haben für Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Sportart „Karate“ in ihr Programm aufgenommen. Beim Karate werden Körper, Geist und Seele trainiert.

Für den Körper: Kraft, Beweglichkeit, Gleichgewichtssinn, Schnelligkeit. Für Geist und Seele: Konzentration, Aufmerksamkeit, Geduld, Selbstvertrauen, Respekt und Rücksicht. Karate kann von Menschen jeder Altersstufe betrieben werden. Es können regelmäßig Gürtelprüfungen abgelegt werden. Das ist aber kein Muss und jeder Karateka stimmt den Zeitpunkt für seine Prüfung mit dem Trainer ab. Das Training wird von Andreas Seebeck geleitet. Er betreibt Karate seit fast 30 Jahren, ist Träger des 3. Dan und Prüfer des „Deutscher JKA-Karate Bund“, außerdem bringt er 20 Jahre Trainererfahrung mit. Das Training findet mittwochs von 17 bis 18 Uhr für Kinder (sieben bis 13 Jahre) und von 18 bis 19 Uhr für Jugendliche (ab 14 Jahre) und Erwachsene in der Sporthalle Heilshorn statt. Wer Lust hat, Karate auszuprobieren, kann gerne unverbindlich zur Probe am Training teilnehmen. Weitere Informationen gibt es beim Vereinsvorsitzenden Holger Meyer unter Telefon 0 47 95 / 14 03, per E-Mail an meyer-heilshorn@ewe.net und online unter www.sf-heilshorn.de.