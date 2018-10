Jens Steiner vom Coca-Cola-Betriebsrat hat am Freitag seine Kollegen über das weitere Vorgehen informiert. (Christina Kuhaupt)

Nach eineinhalb Stunden ist alles vorbei. Die Türen des Hemelinger Bürgerhauses öffnen sich und die Mitarbeiter von Coca-Cola strömen heraus. Einige bleiben stehen, reden miteinander, rauchen. Andere wollen schnell weiter, müssen schnell weiter. „Kein Kommentar“, sagen sie. „Bitte fragen Sie die Kollegen.“ Doch nur wenige möchten darüber reden, was am Freitagmittag in Hemelingen besprochen wurde. Zu tief sitzt offenbar noch der Schock für 319 Mitarbeiter des Getränkeherstellers, die wohl im Sommer ihren gewohnten Arbeitsplatz verlieren werden.

Als die Beschäftigten am Dienstag von dem Aus des Coca-Cola-Werks erfahren haben, gab es für die meisten eine große Frage: Wie geht es nun für uns weiter? Und auch drei Tage später treibt das viele Mitarbeiter um. Deswegen hatte der Betriebsrat für Freitagmittag zu einer Informationsveranstaltung in das Bürgerhaus geladen. „Jetzt haben die Leute eher den Kopf dafür“, sagte Jens Steiner, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender, kurz vor der Veranstaltung. Auch ihn hatte die Nachricht vom Wochenbeginn überrascht. „Seit

Die „rote Flotte“ ist nicht mehr ausgelastet – heißt es zumindest von Unternehmensseite. F.: KOCH (CARMEN JASPERSEN, dpa)

21 Jahren bin ich im Unternehmen, seit

21 Jahren habe ich denselben Weg zur Arbeit“, sagt er. Was am Dienstag geschehen sei, sei alles andere als schön gewesen. „Als hätte mir jemand den Boden unter den Füßen weggezogen.“ Ein Gefühl, das wohl viele seiner Kollegen teilen. Die Wörter Wut, Trauer und Schockstarre sind fast immer zu hören, wenn man die Coca-Cola-Mitarbeiter nach ihren Gefühlen fragt.

Auf der Veranstaltung machte der Betriebsrat nun deutlich, welche Rechte die Mitarbeiter haben, wenn das Werk an der Hemelinger Bahnhofsstraße wie geplant Ende Juli schließen sollte. „Sollte es dazu kommen, wird kein Mitarbeiter für lau gehen“, sagte Steiner.

„Wenn wir die Schließung nicht verhindern können, soll sie wenigstens so teuer wie möglich werden“, sagte auch Thorsten Zierdt von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Viele Mitarbeiter wollten ganz konkret wissen, was ihnen als mögliche Abfindung zusteht. „Ein Kollege hat am Freitag beispielsweise gesagt: ,Ich bin 58 Jahre alt, ich finde doch nichts Neues mehr‘“, sagte Zierdt. Seine Antwort: „Nein, du findest nichts Neues mehr.“ Man wolle aber versuchen, so viel wie möglich herauszuholen, sodass jener Mitarbeiter und seine Kollegen in einer ähnlichen Position sich in die Rente retten könnten. Laut Zierdt sei als Abfindung etwa das 1,5-fache durchschnittliche Monatsgehalt multipliziert mit der Zahl der Beschäftigungsjahre möglich. Für Beschäftigte, die länger als zehn Jahre im Hemelinger Werk beschäftigt seien, seien zudem Extrazahlungen von bis zu 20 000 Euro realistisch.

In den nächsten Wochen wolle man dennoch versuchen, mit dem Unternehmen über die mögliche Schließung zu verhandeln, zu gucken, ob wenigstens noch ein Teilerhalt des Standorts möglich ist, so Steiner. Das stärkste Argument sei dabei die Lage. „Wir sind in fünf Minuten auf der Autobahn. Und auch mit den Anwohnern haben wir uns längst geeinigt.“ Proteste seien Vergangenheit. Auch Zierdt verweist darauf, dass der Bremer Standort wenigstens übergangsweise als Logistikzentrum dienen und vorerst mit einer kleineren Mannschaft betrieben werden könne.

Bei den Gesprächen mit dem Konzern solle unter anderen eine neutrale Beratungsfirma helfen, die schon mehrfach an Standortentscheidungen bei Coca-Cola beteiligt gewesen sein soll. Am kommenden Montag soll die einwöchige Verhandlungsphase beginnen. „Fakt ist aber: Die Produktion in Bremen – die Perle – wird eingestellt“, sagte Zierdt.

Das ist nach der Informationsveranstaltung auch bei vielen Mitarbeiter angekommen. „Das ist scheiße“, sagte ein Mitarbeiter aus der „roten Flotte“, den Lieferfahrzeugen von Coca-Cola. „Vor allem junge Kollegen werden dann wohl auf der Straße stehen.“ Er selbst ist Ende 50 und hofft, sich über seine Abfindung in die Rente retten zu können. Ein anderer ist nicht betroffen, weil er im Außendienst arbeitet, wo keine Jobs wegfallen sollen. Doch auch er ist am Freitag in das Bürgerhaus gekommen. „Natürlich will man wissen, wie es weitergeht“, sagt er. Man habe ja schon in den vergangenen Jahren gesehen, dass Coca-Cola Abteilungen zusammenlegt, Standorte zusammenfast und die Mitarbeiterzahl von früher einmal 10 000 immer weiter gesunken ist. „Aber sonst“, so der Angestellte, „war Coca-Cola eigentlich ein guter Arbeitgeber.“