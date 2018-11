Apple verbannt Windows 7 von seinen neuen Rechnern Mac Book Air und Mac Book Pro. Das OS-X-Programm Boot Camp erlaubt nur noch die Installation von Windows 8 und höher. Foto: Mauritz Antin (dpa)

Cupertino (dpa/tmn) - Das Mac Book Air und das Mac Book Pro werden mit dem Programm Boot Camp kein Windows 7 mehr unterstützen. Wie aus einem Supportdokument für die Dual-Boot-Software hervorgeht, werden alle ab 2015 gebauten Macs nur noch die Installation von Windows 8 und höher erlauben.

Diese Entwicklung hatte sich schon Anfang 2014 angedeutet, als der Hersteller für das Desktop-Spitzenmodell Mac Pro die Windows-Unterstützung für Windows 7 in Boot Camp strich.

Boot Camp ist Bestandteil von Apples Mac OS X und der übliche Weg zur Parallelinstallation von Windows und Mac OS X. So können Apple-Rechner etwa auch dann genutzt werden, wenn bestimmte Programme nur für Windows zur Verfügung stehen. Wer also künftig einen neuen Mac in Dienst nimmt, wird sich auf eine neuere Windows-Version einlassen, oder eine Boot-Camp-Alternative wählen müssen.

Neben Apples Boot Camp gibt es noch weitere Möglichkeiten, Windows auf dem Mac zum Laufen zu bringen. Dazu gehören zum Beispiel Parallels Desktop 10 (rund 80 Euro oder 50 Euro für ein Update) oder VMWare Fusion 7 Pro (etwa 100 Euro oder 50 Euro für ein Update), die Windows in einer sogenannten virtuellen Maschine laufen lassen. Beide Programme unterstützen nicht nur den parallelen Betrieb von Mac OS X und Windows 7 und 8, sondern erlauben auch den Betrieb älterer Windowsversionen wie Windows Vista oder XP.