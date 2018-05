Mit ihrer Mehrheit im NSA-Untersuchungsausschuss haben Union und SPD eine Befragung des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden in Deutschland vorerst verhindert. Das Gremium beschloss am Donnerstag gegen den Willen der Opposition, Snowden stattdessen am 11. September per Video an seinem aktuellen Aufenthaltsort zu befragen. Der Amerikaner hat Asyl in Russland. Eine Vernehmung dort hat er bislang aber klar abgelehnt. Nun ist offen, ob es überhaupt zu einer Vernehmung Snowdens kommen wird. Linke und Grüne prüfen nun eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht.

Die Entscheidung zu Snowden fiel nach einer Sachverständigenanhörung im NSA-Ausschuss. Mehrere Technikexperten forderten darin eine Aufrüstung der IT-Sicherheit. Sie warben für eine flächendeckende sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Telekommunikation. Dabei werden beispielsweise Mails vom Sender verschlüsselt, geschützt durch das Netz geschickt und erst vom Empfänger mit einem eigenen „Schlüssel“ wieder lesbar gemacht. Die IT-Experten plädierten auch dafür, den deutschen Datenverkehr nicht mehr in bisherigem Ausmaß über die USA und andere Staaten zu leiten, sondern innerhalb des Landes und Europas zu halten.