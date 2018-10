Klarheit in Sachen Gründungsdatum des Klosters Heiligenberg konnte auch Dr. Ludger Horstkötter nicht bringen. Der Pater des Prämonstratenser-Ordens, der im Kloster Duisburg-Hamborn lebt, war am Mittwochnachmittag während seines Urlaubs zu Besuch am Heiligenberg. Seite 4