Die für 2018 und 2019 geplanten Neubauten werden die bestehende „Mein Schiff 1“ und „Mein Schiff 2“ sukzessive ersetzen.

Die ersten beiden Schiffe von Tui Cruises werden dann innerhalb der Tui Group an Thomson Cruises übergeben. Mit der Indienststellung der neuen „Mein Schiff 2“ verfügt die Hamburger Kreuzfahrtreederei 2019 dann über sechs Schiffe mit etwa 15 800 Betten. Die beiden neuen Schiffsmodelle werden bei Doppelbelegung Platz für bis zu 2894 Gäste haben. Bei den bestehenden vier vorherigen Neubauten – die „Mein Schiff 6“ wird im Juni in Dienst gestellt – liegt die Kapazität bei knapp über 2500.

Tui Cruises ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Tui AG – sie zählt zu den weltweit führenden Touristikkonzernen – und des global tätigen Kreuzfahrtunternehmens Royal Caribbean Cruises. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg bietet seit Mai 2009 Urlaub auf dem Meer für den deutschsprachigen Markt an.

Von der Bettenkapazität ist Tui Cruises Nummer zwei in Deutschland, Nummer eins ist Aida Cruises – das Unternehmen mit Sitz in Rostock hatte 2016 auf elf Schiffen eine Bettenkapazität von 21 930. Seit 2003 ist Aida Cruises Teil des weltgrößten US-Kreuzfahrtkonzerns Carnival, der insgesamt eine Flotte von 79 Schiffen mit 137 000 Kabinen unterhält. Die erste „Aida“, die heutige „Aidacara“, wurde allerdings schon 1996 von den Hamburger Kaufleuten Nikolaus Schües und Horst Rahe, Eigentümer der Deutschen Seereederei, in Dienst gestellt.

Beide Reedereien sind seit Jahren auf Expansionskurs und profitieren vom Boom im deutschen Kreuzfahrtmarkt. Wie in 2016 wird Aida auch wie Tui Cruises in diesem Jahr mit Neubauten in den Markt gehen, den beide Reedereien in erster Linie im deutschsprachigen Raum sehen. Deutschland ist inzwischen mit etwa 1,8 Millionen Passagieren auch der weltweit zweitgrößte Kreuzfahrt-Markt.

Seit 2004 hat sich damit die Zahl mehr als verdreifacht. Und seit 2014 sind die Deutschen Kreuzfahrt-Europameister, diesen Titel hatte bis dahin immer Großbritannien, wo 2016 1,6 Millionen Passagiere eine Kreuzfahrt unternahmen. Absolute Nummer eins sind mit 11,3 Millionen Passagieren die USA. Insgesamt hat sich der Markt auf eine steigende Anzahl Passagiere eingestellt: Wenn alles planmäßig verläuft, werden in diesem Jahr 13 Kreuzfahrtschiffe in Dienst gestellt. Zehn Schiffe wurden 2016 ausgedockt.