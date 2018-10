Sie sei eine herausragende Persönlichkeit, sagte Laudator Detthold Aden, der frühere BLG-Chef und Preisträger des Kieserling Logistikpreises 2013, über die diesjährige Preisträgerin, Katja Windt. Die Präsidentin der Jacobs University wurde vor rund 260 Gästen am Donnerstagabend im Dorint Park Hotel ausgezeichnet. Windt bilde mit der Jacobs University eine Symbiose – eine gute Voraussetzung, um die anstehenden Umstrukturierungsprozesse an der Universität einzuleiten und umzusetzen. Das sei eine große Herausforderung. Und diese anzunehmen, sei mit ein Grund dafür, weshalb Katja Windt mit dem Kieserling Logistikpreis ausgezeichnet werde.

Generell wurde am Rande der Veranstaltung auch über die Kieserling Stiftung gesprochen: Sie war kürzlich wegen Ermittlungen der Bremer Staatsanwaltschaft in die Schlagzeilen geraten. Die Ermittlungsbehörde überprüft derzeit, ob der Verkauf der Kieserling Unternehmensgruppe von der Stiftung an die Compass Logistics International AG Anfang 2013 nach Recht und Gesetz abgelaufen ist. Laut Staatsanwaltschaft besteht ein Anfangsverdacht auf eine mögliche Untreuehandlung der damaligen Verantwortlichen der Stiftung zulasten der Stiftung.

Der Bremer Logistiktag, auf dem der Logistikpreis vergeben wurde, geht am diesem Freitag unter dem Motto „Strategie & Taktik“ in die zweite Runde. Es stehen Themen wie „25 Jahre Containerterminal-Simulation“ auf dem Programm. Bereits am Donnerstag berichteten Logistiker von ihren Erfahrungen mit der Arbeit in Brasilien.