Im Ukraine-Konflikt steht eine weitere Eskalation mit möglichen Folgen für die Energie-Versorgung in Europa bevor. Kiew drohte Russland am Freitag erstmals mit einem völligen Stopp des Transits von Gas und Öl nach Westeuropa. Der ukrainische Regierungschef Arseni Jazenjuk sagte, seine Regierung habe eine Liste mit 65 Unternehmen vor allem aus Russland für Sanktionen erstellt. Sollte das Parlament am Dienstag einem entsprechenden Gesetz zustimmen, könnte dies einen kompletten Transitstopp zur Folge haben.

Aus Moskau kam unterdessen scharfe Kritik an der Dauerpräsenz von Kriegsschiffen der NATO im Schwarzen Meer. Die Militärpräsenz verstoße gegen internationale Abkommen, sagte Russlands NATO-Botschafter Alexander Gruschko. Unterdessen gingen am Freitag die Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee und den prorussischen Separatisten mit unverminderter Härte weiter.

