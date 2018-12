Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat die Hinrichtung seines Onkels mit drastischen Worten verteidigt. Ohne ihn beim Namen zu nennen, bezeichnete er Jang Song Thaek in seiner Neujahrsansprache als „Abschaum“, gegen den die Partei „entschlossen“ vorgegangen sei. Sein Onkel habe sich eine eigene Machtbasis innerhalb der Partei aufbauen wollen, sagte Kim in seiner Ansprache an die Nation, die im Staatsfernsehen übertragen wurde. Er äußerte sich erstmals öffentlich zur Hinrichtung des Familienmitglieds. Die „rechtzeitige, richtige Entscheidung“, antirevolutionäre „Elemente“ zu beseitigen habe sehr dabei geholfen, die Einheit und Solidarität innerhalb der Partei zu festigen, sagte Kim. Sein einst mächtiger Onkel Jang war Anfang Dezember nach einem kurzen Prozess vor einem militärischen Sondertribunal wegen angeblicher Umsturzpläne hingerichtet worden.

An die Adresse des Erzfeindes Südkorea gerichtet sprach sich Kim für ein „günstiges Klima“ aus. Es sei „höchste Zeit“ für beide Länder, alles zu unterlassen, was die nationale Einheit und die Versöhnung gefährde. Pjöngjang werde jedem die Hand reichen, der sich wahrhaftig für die Wiedervereinigung einsetze, sagte Kim. Sollte allerdings erneut ein Krieg ausbrechen, wären auch die USA nicht sicher. „Wir sind mit einer gefährlichen Situation konfrontiert, in der ein kleiner, zufälliger militärischer Konflikt zu einem umfassenden Krieg führen kann.“

Südkorea sieht in Kims Auftreten einen Versuch, seine Herrschaft weiter zu zementieren und den Staats- und Parteiapparat hinter sich zu vereinen. Es bleibe nun abzuwarten, ob Nordkorea tatsächlich „seine Haltung ändern“ werde, während es gleichzeitig den Süden weiter kritisiere, erklärte das südkoreanische Vereinigungsministerium gestern.