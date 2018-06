Schmerz als Stresslöser: Viele Jugendliche ritzen sich, um inneren Druck abzulassen. Foto: Franziska Koark (dpa)

Verletzt sich ein Kind oder Jugendlicher immer wieder selbst, machen Eltern die Situation mit Verboten oder Vorwürfen oft noch schlimmer. Besser ist es, wenn sie ihrem Nachwuchs deutlich machen, dass sie sich sorgen und ihm helfen möchten, sich aus seiner seelischen Not zu befreien. Das empfiehlt Paul Plener von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) in Berlin.

Fügen sich Kinder selbst Verletzungen zu, sei das meist ein Anzeichen psychischer Belastung. Das Verhalten könne unter anderem auf eine Depression, eine Ess- oder eine Angststörung hinweisen. Der Nachwuchs sei in der Situation nicht mehr in der Lage, seine Gefühle anders auszudrücken, erläutert Plener. Wichtig sei, für das Kind schnell professionelle Hilfe zu suchen. Von entsprechender Beratung könnten auch die Eltern profitieren, denn auch sie fühlten sich in solch einer Lage oft hilflos und überfordert.