„Ein Sturm ist plötzlich still – und die Angst vorbei!“ Unter diesem Motto lädt die Kirchengemeinde Schönemoor für Sonnabend, 21. September, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr zur Kinderkirche ein. Der Vormittag beginnt in der St. Katharinen Kirche, anschließend wird in der Pastorei gespielt, gebastelt, gebetet und gesungen. Eingeladen sind Kinder, die alt genug sind, um ohne Eltern zu bleiben. Der Zubringer-Bus fährt von Heide nach Schönemoor, die Haltestellen und Abfahrtszeiten sind im Internet unter www.kirche-schoenemoor.de zu finden.