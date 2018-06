Im August beginnen die Domfestspiele. In deren Fundus suchen die Schneiderinnen Marga Prange und Gunda Redeker nach barocken Kostümen. Zusammen mit ihrer Kollegin Beate Ambroselli passen sie dann die Kleider an oder schneidern neue. (FOCKE STRANGMANN)

Die Domfestspiele werden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher nach Verden locken. Das Schauspieler-Ensemble wird das Publikum mit dem Stück „Das geheime Attentat“ in die Welt des Barock entführen. Mit Hochdruck laufen die Vorbereitungen für das Spektakel, das als opulenter Augenschmaus auf einer Freilichtbühne vor dem Dom aufgeführt wird. Zu den vielen fleißigen Helfern hinter den Kulissen gehören drei Schneiderinnen, die sich um die stilechte Garderobe der Bühnenakteure kümmern.

„Ich habe bereits begonnen, einige Kleider zu skizzieren“, sagt die studierte Modedesignerin Beate Ambroselli aus Verden. „In diesen Tagen schauen wir in unserem Fundus nach, was wir gebrauchen können, und dann stellen wir die einzelnen Kostüme zusammen.“ Der Fundus der Domfestspiele befindet sich in einer großen Kleiderkammer am Aller-Ufer in Verden. Gut 100 Kostüme, die der Barockzeit Anfang des 18. Jahrhunderts zuzuordnen sind, werden hier derzeit aufbewahrt: graue Kleider mit schwarzen Federn, weiße Tüllröcke, weite grüne Roben mit Spitze. „In diesem Jahr stehen wir Schneiderinnen vor einer großen Herausforderung“, sagt Ambroselli. „Im Barock trugen die Frauen weite Unterröcke und sehr voluminöse Kleider. Es wird schwierig, das genau umzusetzen.“ Drei bis vier Monate brauchen die Modedesignerin und ihre Kolleginnen Marga Prange und Gunda Redeker, bis alle Kostüme fertig sind. „Wir werden einige der Kleider auch auseinandernehmen müssen und neu drapieren. Das braucht alles seine Zeit.“

Bei den Domfestspielen 2014 geht es zurück ins Jahr 1714, in dem der Hannoveraner Kurfürst Georg Ludwig in der Londoner Westminster Abbey zum britischen Thronfolger gekrönt wurde. Als König von Großbritannien und Irland erwarb Georg I. das damalige Herzogtum Verden von den Dänen, die Verden 1712 besetzt hatten. „Dieser Zeit wollen wir das Bühnenbild und die Kostüme anpassen“, sagt Gabriele Müller, die Chef-Organisatorin der Festspiele. Sechs Monate vor dem Start laufen die Proben und Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Kostüme und Requisiten müssen entworfen und transportiert werden. Dabei ist jede helfende Hand wichtig. Neben den 80 Darstellern, die ihr Können auf der Bühne zeigen werden, sind hinter der Kulisse 50 Helfer tätig.

Gabriele Müller hat besondere Hochachtung vor der Arbeit der Schneiderinnen. Sie weiß: Die Kostüme sind eines der wichtigsten Bestandteile der Festspiele. „Wir haben recherchiert, welche Kleidung damals getragen wurde und wie die Schnitte waren. Man kann keine barocke Zeit darstellen ohne die passende Kleidung und das Schaubild. Alles muss stimmig sein.“

Bereits im Vorfeld sei mit dem Regisseur Hans König besprochen worden, welche Vorstellungen er für die Kostüme habe. Von den Perücken über das Make-up bis hin zu den Schuhen soll alles der Zeit von 1714 entsprechen. Einige Requisiten bringen die Schauspieler auch selbst mit. Nicht ganz so altmodische Stücke müssten dann eben etwas kaschiert werden, kündigt Müller an.

Nicht nur bei den Kostümen, auch beim Bühnenbild und in der Maske sind Profis am Werk. „Allerdings ist der weitaus größte Teil der Helfer ehrenamtlich für die Domfestspiele tätig“, sagt Gabriele Müller. Bis zum Beginn der Domfestspiele wartet noch einiges an Arbeit auf das Team. Doch bei der großen Anzahl an Freiwilligen ist das anscheinend kein Problem. Egal, ob Kisten tragen oder Requisiten aufbauen: Alle packen in ihrer freien Zeit mit an.

Für den 22. August, 20 Uhr ist die Premiere für das Stück „Das geheime Attentat“ im Rahmen der Domfestspiele in Verden terminiert. Neun weitere Freilicht-Aufführungen folgen bis einschließlich zum 6. September (jeweils 20 Uhr). Der Ticket-Verkauf ist bereits gestartet – unter anderem in allen an Nordwest-Ticket angeschlossenen Reisebüros (Telefon: 04 21/36 36 36; Internet: www.nordwest-ticket.de).