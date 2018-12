Die letzten beiden Wochenenden hatte es in sich. Zuerst waren die Bremer Landesmeisterschaften für Mannschaften unter zwölf Jahren. Erstmalig dabei waren die von Trainer Andreas Pajer trainierten weiblichen Judoka von Enjoy Judo aus Oyten, die als Kampfgemeinschaft mit SASU Bremen Oberneuland (ebenfalls trainiert von Andreas und Dominik Pajer) teilnahmen. Alle Kämpferinnen sind erst ein knappes Jahr beim Judo, aber außerordentlich gut. So lieferten sie sich spannende Kämpfe gegen SAV/Blumenthal (5:0), TV Oyten (2:3) und Octagon (1:4) aus Lilienthal. In der Endabrechnung stand die Mannschaft aufgrund der Unterbewertung auf Platz zwei. Die Sensation der kleinen Kampfgemeinschaft war perfekt. Erster wurde Octagon-Sport. Es kämpften Silvia Wirth (-26 kg), Lena Grosser (-30 kg Enjoy), Mona Muschol, Marlene Ueberück und Melina Burc (-36kg Enjoy), Mia Geßler (-41kg Enjoy) und Mathilda Martin(+ 41 kg). An dem darauffolgenden Wochenende waren die Oytener zu Gast beim Octagon Cup in Lilienthal. Hier konnte Lena Grosser die Goldmedaille erkämpfen. Leon Döring gewann bei seinem ersten Turnier die Silbermedaille.