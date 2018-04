Die Kreismeisterschaften im Vielseitigkeitsreiten waren für den Ausrichter RV Ganderkesee nicht nur organisatorisch, sondern auch sportlich eine runde Sache. Bei den Reitern und Jungen Reitern sowie bei den Junioren gingen kürzlich alle Podiumsplätze an RVG-Starter. Allen voran Pauline Knorr zeigte beim Vielseitigkeitsturnier auf dem Hof Auffarth in Ganderkesee-Bergedorf hervorragende Leistungen. Die Sportsoldatin aus Wüsting, die für den RV Ganderkesee antrat, gewann die Vielseitigkeitsprüfung der Klasse L und damit die anspruchsvollste Prüfung der Veranstaltung.

Mit ihrem Pferd Lucy Dynamik lag Knorr, die in Warendorf stationiert ist, nach der Dressur nur auf dem zwölften Rang. Im Springen und im Gelände blieb das Duo anschließend jedoch fehlerfrei. Mit 45,60 Minuspunkten gewann die Wüstingerin somit die L-Vielseitigkeit vor Gesa Staas vom PSV Löningen-Ehren auf Donja (46,30) und Kim Yvette Kailing vom Niedersächsischen Polo-Club auf Saphira (46,50). Durch diesen Erfolg sicherte sich Pauline Knorr zugleich die Kreismeisterschaft der Reiter und Jungen Reiter. In dieser Wertung lag sie vor ihren Vereinskollegen Ina Tapken mit Burghley (50,50) und Cord Mysegaes mit Granuela (50,70).

Für Pauline Knorr war es besonders erfreulich, dass ihre Stute Lucy Dynamik in Bergedorf ihr großes Potenzial zeigte. Die Wüstingerin hat ihr Paradepferd Abke’s Boy nämlich vor Kurzem schweren Herzens verkauft. Mit ihm hatte Knorr ihre größten Erfolge gefeiert, war unter anderem Deutsche Junioren-Meisterin geworden und hatte Mannschafts-Silber bei der Europameisterschaft der Jungen Reiter geholt. Jetzt will die Sportsoldatin mit Lucy Dynamik daran anknüpfen und sich in dieser Saison für das Bundeschampionat qualifizieren.

Schreiber siegt

Die Kreismeisterschaft der Junioren gewann unterdessen Marie Schreiber vom RV Ganderkesee. Auf Cool Man verbuchte sie in der Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A** 41,70 Strafpunkte. Damit wurde Schreiber Kreismeisterin vor ihren Vereinskolleginnen Sophie Engels auf Carosso (43,10) und Tabea-Marie Meiners auf Carl M (43,50). In der A-Prüfung reichte es für Schreiber außerdem zu Rang drei hinter dem Sieger Jason Böckmann von der RG Klein Roscharden mit Rocky (39,00) und Johanna Schulze Thier vom RFV von Nagel Herbern mit Mondeo (39,40).

Das Nachwuchschampionat des Kreisreiterverbandes Delmenhorst wurde in einem E-Stilgeländeritt vergeben. Den Titel holte sich Celine Burgdorf vom RC Hude auf Bentendro mit der Wertnote 7.30 vor Fenja Hermann vom RV Hohenböken auf Danley (7.20) und ihrer Vereinskollegin Jule Freericks auf O’Mara (7.00).

Mit dabei war in Bergedorf natürlich auch Olympiasiegerin Sandra Auffarth, die bei ihrem Heimspiel mit einigen Nachwuchspferden startete. Mit Daytona Beach schaffte sie es in der Geländeprüfung der Klasse L auf Rang zwei (8.50) hinter Anna Döring-Rössler vom 1. Vehlager ZRFV mit Delicious Light (8.70). Die L-Vielseitigkeit beendete das Duo mit 51,50 Zählern auf Position 15. Einen weiteren zweiten Platz verbuchte Auffarth mit Quadro Jape in der Geländeprüfung der Klasse A**. Mit der Wertnote 8.40 musste sie nur Philipp Kolossa vom RFV von Lützow Herford auf Lohengrin den Vortritt lassen (8.50). „Meine Youngster haben einen super Job gemacht und sich sehr gut platziert“, bilanzierte Sandra Auffarth. Sie lobte zudem den Parcours in Bergedorf, den ihre Mutter Bärbel konzipiert hatte. Überhaupt erhielt das Vielseitigkeitsturnier des RV Ganderkesee viel Lob, zumal das Wetter mitspielte und es keine Stürze gab.