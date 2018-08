Am Sonntag dürfen Millionen Deutsche ihre Stimme abgeben. 11 600 davon leben in Langwedel. Der Flecken muss im Vorfeld der Wahl viel organisieren, beispielsweise Wahlhelfer gewinnen und Wahllokale herrichten. Lesen Sie, wie die Vorbereitungen und die Wahl in Langwedel ablaufen. Seite 2