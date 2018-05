Wo viele Flugzeuge fliegen kann man oft Kondensstreifen am Himmel sehen. Manchmal erscheinen sie merkwürdig und sehen so aus, als wären sie nicht von dieser Welt. (dpa)

Eigentlich sind solche Kondensstreifen nichts anderes als dünne Wolken, erklärt ein Fachmann. Sie entstehen, wenn die Abgase aus den Triebwerken der Flugzeuge auf die kalte Luft in der Höhe treffen.

Kondensstreifen bilden sich in einer Höhe von etwa acht bis elf Kilometern. Und nur dann, wenn es mindestens minus 40 Grad kalt ist. Und das geht so: Die Flugzeuge stoßen aus den Triebwerken unter anderem kleine Rußteilchen aus. Die Luft enthält winzige Tröpfchen Wasser. Diese gefrieren nun an den Rußpartikeln zu kleinen Eiskristallen.

Die Eiskristalle bilden bald eine richtig geschlossene Schicht. An dieser Schicht wird das Sonnenlicht gebrochen - wir sehen den weißen Streifen. Ob das passiert, hängt aber unter anderem auch davon ab, wie feucht die Luft ist und wie viel Wind weht. Ist es zum Beispiel sehr windig, werden die Kristalle schnell verweht.

Nach einigen Minuten bis Stunden verschwinden Kondensstreifen wieder. Auch das hängt unter anderem damit zusammen, wie feucht die Luft ist, wie kalt es ist und wie der Wind weht. Ist die Luft zum Beispiel sehr trocken, verdampfen die Eiskristalle schnell. Dann verschwinden die Streifen schnell. Wenn die Luft feucht ist, bleiben die Eiskristalle - und damit die Kondensstreifen - länger am Himmel.

Forscher untersuchen im Moment, ob die Kondensstreifen unser Klima auf der Erde verändern. Wenn viele Streifen am Himmel sind, lassen sie das Sonnenlicht nämlich nicht zur Erde durch. Sie wirken dann kühlend. Andererseits halten sie die Wärme zurück, die normalerweise von der Erde in die Atmosphäre entweicht. Auf diese Weise erwärmen Kondensstreifen die Erde. Noch ist aber nicht ganz klar, ob das wirklich große Auswirkungen auf unser Klima hat.