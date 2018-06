Nach den Erfahrungen der Verbraucherzentrale wird die zweite Option selten genutzt. Dabei kann sie in bestimmten Situationen sehr hilfreich sein.

Die Varianten bei der Änderung der Tilgung sind sehr vielseitig. Da werden bis zu drei Wechsel während der Zinsbindung zwischen einem und zehn Prozent angeboten. Es gibt aber auch Angebote, die Tilgung jährlich um bis zu drei Prozent nach oben und unten zu verändern. Wann ist eine solche Option für die Kreditnehmer interessant? Immer dann, wenn die Höhe der monatlichen Rate verändert werden soll. In den meisten Fällen wird dies benötigt, wenn aufgrund einer veränderten Einkommenssituation die Ausgaben für eine Finanzierung zu hoch werden. Dann kann eine geringere Tilgung durchaus die monatliche Rate fast halbieren. Damit wird zwar die Laufzeit des Darlehens verlängert, aber in einer aktuellen Notsituation nehmen die Kreditnehmer das in Kauf. Gibt es also bei einem Darlehen eine monatliche Rate von 1000 Euro mit einem Zins von drei Prozent und einer Tilgung von drei Prozent, kann eine Belastung um fast 400 Euro gesenkt werden.

Es gibt aber auch die Variante, dass nach einer besseren Einkommenssituation der Wunsch nach einer höheren Tilgung besteht. In diesem Fall kann die Veränderung helfen, den Kredit schneller zu tilgen. In beiden Varianten kann zu einem späteren Zeitpunkt die Höhe der Tilgung erneut korrigiert werden. Insgesamt betrachtet ist eine solche Option im Vertrag hilfreich und macht eine Finanzierung flexibel.

Bei einigen Anbietern genügt ein Hinweis an den Kreditgeber, bei anderen wird jetzt eine Vereinbarung vorgelegt, die von beiden Parteien unterzeichnet wird. Es macht den Eindruck eines neuen Vertrages. Deshalb sollten Darlehensnehmer darauf achten, dass die übrigen Bedingungen des bisherigen Vertrages weiter Bestand haben. Die Nutzung dieser Option ist für alle die interessant, die unregelmäßige, zusätzliche Einkommen vorweisen können. Und noch ein wichtiger Grund spricht für diese Option. Im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung und Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung muss diese Option berücksichtigt werden.

An dieser Stelle berichten Experten von der Verbraucherzentrale Bremen über Themen aus der Finanz- und Versicherungswelt.