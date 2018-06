Auf dem Sprachportal Bab.la können fremde Sprachen einfach erlernt werden. Screenshot: Bab.la Foto: (dpa)

Meerbusch (dpa-infocom) – Wer in fremden Ländern oder Sprachen kommunizieren möchte, der wirft am besten mal einen Blick auf bab.la. Das Portal hilft bei fast allen Fragen und Problemen, wenn es um Fremdsprachen geht.

Auf der Startseite empfängt die Plattform den Besucher zunächst mit äußerst umfassenden Wörterbüchern in 28 Sprachen, die nicht nur simple Übersetzungen anzeigen, sondern auch Synonyme und ähnliche Wörter. Zudem kann man sich das Wort vorlesen lassen, um die korrekte Aussprache zu lernen.

Wer keine passende Übersetzung findet, was je nach Sprache und Wort durchaus passieren kann, darf Vorschläge für neue Einträge machen. Die Verantwortlichen muntern die Nutzer dazu auf, denn das Ziel von bab.la ist es, das größte Online-Wörterbuch der Welt zu werden. Darüber hinaus bietet das Portal Sprachtests für verschiedene Situationen wie etwa Reisen, Beruf oder sogar Dating. Der Vokabeltrainer hilft, bekannte und neue Wörter in einer fremden Sprache zu pauken. Nutzer richten dabei die Lektionen individuell nach eigenen Bedürfnissen ein, einschließlich Informationen zu Grammatik, zusätzliche Übersetzungen oder sämtliche anderen Details, die der Anwender gerne lernen möchte, während er die Karteikarten durchgeht.



Wer es lieber spielerisch mag, lernt Vokabeln und Phrasen bei einer Partie Galgenmännchen oder Memory. Dabei darf man nicht nur die Sprache, sondern auch den Schwierigkeitsgrad und den Wortschatz auswählen: Basis, Umgangssprache, Wirtschaft oder alles gemischt.

Apropos Phrasen: Hier tun sich selbst jene schwer, die eine Sprache gut beherrschen. So können beispielsweise die Regeln für einen formellen Brief in einer Fremdsprache strikt sein. Allerdings sind diese Regeln nirgendwo festgehalten, weswegen sie für Nicht-Muttersprachler sehr schwer zu lernen sind. Hier hilft bab.la mit tausenden Übersetzungen von gängigen Redewendungen und Begriffen in verschiedenen Kategorien wie Bewerbung, Wissenschaft oder Auswandern.



In die gleiche Richtung geht die Formulierungshilfe, die bei der Suche von korrekten Satzgefügen hilft und den Anwender etwa mit richtigen Präposition und Pronomen versorgt. Denn selten lassen sich diese feststehenden Ausdrücke aus der eigenen Sprache ableiten. Nicht zuletzt gibt es ein Forum, in dem sich Muttersprachler aus allen Ländern bei Fragen rund um Sprache helfen.