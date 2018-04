Im Juli waren die Warenexporte noch um zehn Prozent eingebrochen. „Der Außenhandel stellt im August nach den verhagelten Julizahlen nochmals seine Stärke zur Schau“, erläuterte Anton Börner, Präsident des Außenhandelsverbandes BGA. Der Export bleibe trotz der Abkühlung weiterhin auf Rekordkurs.Der BGA rechnet trotz des lahmenden Welthandels und politischer Krisen in ­diesem Jahr mit einem Anstieg der Ausfuhren um maximal zwei Prozent auf die Bestmarke von 1220 Milliarden Euro. Börner warnte ­zugleich aber vor zu großem Optimismus: „Das schwierige weltwirtschaftliche Umfeld wird sich auch in den kommenden Mo­naten ­fortsetzen.“ Es fehlt nach seinen Worten weiterhin an stabilen Wachstumsimpulsen. Die Achterbahnfahrt im Außenhandel dürfte also noch anhalten.