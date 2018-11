Die Frauen der evangelischen Kirchengemeinde in Stenum laden am Sonnabend, 28. September, in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr zum Frauenfrühstück ins Timotheus-Haus am Trendelbuscher Weg ein. Als Gast wird die Dötlinger Autorin Helga Bürster dabei sein, die „wilde Mordgeschichten aus der Geest“ vortragen wird. Eingeladen sind Frauen jeden Alters und jeder Konfession, die Lust auf einen Vormittag in fröhlicher Gesellschaft haben. Anmeldung bis Montag, 23. September, im Timotheus-Haus unter Telefon 0 42 21 / 8 40 28 oder bei Marlies Tesch, Telefon 0 42 21 / 8 72 08. Die Teilnahme kostet fünf Euro.